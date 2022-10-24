ПСЖ продлит контракт с чемпионом мира по футбола Рамосом

Французский футбольный клуб "Пари Сен-Жермен" намерен продлить контракт с испанским защитником Серхио Рамосом. Об этом в понедельник на своей странице в Twitter сообщил турецкий журналист Экрем Конур.

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По информации источника, руководство клуба планирует предложить футболисту однолетний контракт с возможностью продления еще на сезон. Ранее издание El Nacional сообщало, что спортивный директор ПСЖ Луиш Кампос принял решение не предлагать новое соглашение испанскому защитнику.

Рамосу 36 лет, он перешел в ПСЖ летом 2021 года на правах свободного агента, подписав контракт на два года. За парижан игрок провел 28 матчей в различных турнирах, отметившись тремя забитыми мячами. Вместе с ПСЖ футболист в прошлом сезоне стал чемпионом Франции и победителем суперкубка страны. По ходу карьеры игрок также выступал за испанские "Севилью" и "Реал".

За мадридский "Реал" Рамос выступал с 2005 по 2021 год и принял участие в 671 матче. По этому показателю он занимает четвертое место в истории клуба, рекордсменом команды является Рауль (741). В составе "Реала" Рамос пять раз выиграл чемпионат Испании, четыре раза - Лигу чемпионов, клубный чемпионат мира и Суперкубок Испании, трижды - Суперкубок УЕФА, два раза - кубок страны. За национальную команду испанец провел 180 матчей, он рекордсмен сборной по этому показателю. Вместе с испанской командой защитник дважды выиграл чемпионат Европы (2008, 2012) и один раз - чемпионат мира (2010).