Лаксальт — о уходе Варелы из «Динамо»: «Я его не осуждаю»

«Он сделал свой личный выбор, и я его не осуждаю. Каждый из нас отталкивается от разных факторов вокруг: семья, контракт. Ему пришлось так поступить. Он мой близкий друг, мы знаем друг друга очень давно, с 10 лет. Конечно, я поддерживаю с ним связь», — цитирует Лаксальта Sport24.