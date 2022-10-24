Мауро Икарди забил первый гол за более чем 300 дней

Аргентинский нападающий «Галатасарая» Мауро Икарди в матче 11-го тура турецкой Суперлиги с «Аланьяспором» (2:2) забил свой первый гол в этом сезоне. Также этот гол стал для аргентинца первым в календарном 2022 году.

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Последний раз до этого Икарди забивал ещё за французский «Пари Сен-Жермен» в 2021 году. Форвард тогда отличился в игре с «Лорьяном» (1:1), которая проходила 22 декабря. Таким образом, безголевая серия аргентинского нападающего длилась 305 дней.

Мауро Икарди выступает за турецкий «Галатарасай» на правах аренды из «ПСЖ». Аргентинец вынужден был покинуть французскую команду после того, как перестал попадать в заявку на игры.