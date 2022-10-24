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45 минут назад

Мауро Икарди забил первый гол за более чем 300 дней

Чемпионат.comиещё 1

Аргентинский нападающий «Галатасарая» Мауро Икарди в матче 11-го тура турецкой Суперлиги с «Аланьяспором» (2:2) забил свой первый гол в этом сезоне. Также этот гол стал для аргентинца первым в календарном 2022 году.

Мауро Икарди забил первый гол за более чем 300 дней
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Последний раз до этого Икарди забивал ещё за французский «Пари Сен-Жермен» в 2021 году. Форвард тогда отличился в игре с «Лорьяном» (1:1), которая проходила 22 декабря. Таким образом, безголевая серия аргентинского нападающего длилась 305 дней.

Мауро Икарди выступает за турецкий «Галатарасай» на правах аренды из «ПСЖ». Аргентинец вынужден был покинуть французскую команду после того, как перестал попадать в заявку на игры.

В текущем сезоне на счету Икарди три матча в чемпионате Турции, в которых футболист забил один гол и сделал одну голевую передачу.

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