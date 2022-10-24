КДК РФС рассмотрит инцидент с формой Милана Гайича

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) рассмотрит инцидент с участием защитника ЦСКА Милана Гайича во время матча чемпионата России против "Оренбурга". Об этом ТАСС сообщил глава комитета Артур Григорьянц.

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ЦСКА 23 октября на выезде сыграл вничью с "Оренбургом" (2:2) в матче 14-го тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ). Сербский защитник армейцев Милан Гайич вышел на второй тайм в футболке партнера по команде, аргентинского форварда Адольфо Гайча. Гайич играет под 22-м номером, Гайч - под 21-м. Игрок обороны московской команды сменил футболку спустя 10 минут после начала второго тайма.

"По матчу "Оренбург" - ЦСКА КДК по рапорту делегата рассмотрит то, что во втором тайме в течение 10 минут, с 46-й по 55-ю минуту, футболист ЦСКА Гайич, номер 22, играл в футболке под номером 21. В данном случае это нарушение регламента чемпионата, статья 9.5.1", - сказал Григорьянц.

Статья 9.5.1 регламента РПЛ гласит, что использование одновременно одного и того же персонального номера разными футболистами в одном и том же клубе в ходе чемпионата не допускается. Также не допускается смена номера футболистом в одном и том же клубе в ходе чемпионата.