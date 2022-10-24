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1 час назад

Игрок сборной Коста-Рики не поедет на ЧМ-2022 из-за допинга

Евро-футбол.Ру

Полузащитник национальной сборной Коста-Рики Орландо Гало не примет участия в грядущем чемпионате мира 2022 года. Об этом рапортуют журналисты Teletica Deportes.

Игрок сборной Коста-Рики не поедет на ЧМ-2022 из-за допинга
Фото: Евро-футбол.РуЕвро-футбол.Ру

Как сообщает источник, Международная федерация футбола дисквалифицировала 22-летнего игрока за употребление запрещенных препаратов. По этой причине Орландо не сможет помочь своей сборной на мундиале, который меньше чем через месяц стартует в Катаре.

Напомним, что на групповой стадии соревнований сборная Коста-Рики сыграет против Германии, Испании и Японии.

Мундиаль стартует 20 ноября, а финал турнира пройдет 18 декабря.

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