Асенсио решил, где хочет продолжить карьеру

Полузащитник Марко Асенсио не станет продлевать трудовое соглашение с мадридским «Реалом» . Футболиста не устраивает роль резервиста, и он хочет сменить клубную прописку.

По сообщениям журналистов Todofichajes, у 26-летнего игрока есть несколько вариантов. Интерес к Марко проявляют каталонская «Барселона», туринский «Ювентус» и «Милан». Сам футболист больше склоняется к переезду в итальянский чемпионат. Агент Жорже Мендеш уже начал работу по трудоустройству своего клиента.