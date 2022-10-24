УЕФА назначил судью на матч «Барселона» - «Бавария»

На официальном сайте УЕФА опубликованы судейские назначения на матчи пятого тура группового этапа Лиги чемпионов. Один из центральных матчей между каталонской «Барселоной» и мюнхенской «Баварией» обслужит британская бригада арбитров во главе с Энтони Тейлором.

Фото: Евро-футбол.Ру Евро-футбол.Ру

Поединок между грандами европейского футбола состоится на стадионе «Камп Ноу» в среду, 26 октября. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени.