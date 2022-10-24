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39 минут назад

УЕФА назначил судью на матч «Барселона» - «Бавария»

Евро-футбол.Ру

На официальном сайте УЕФА опубликованы судейские назначения на матчи пятого тура группового этапа Лиги чемпионов. Один из центральных матчей между каталонской «Барселоной» и мюнхенской «Баварией» обслужит британская бригада арбитров во главе с Энтони Тейлором.

УЕФА назначил судью на матч «Барселона» - «Бавария»
Фото: Евро-футбол.Ру Евро-футбол.Ру

Поединок между грандами европейского футбола состоится на стадионе «Камп Ноу» в среду, 26 октября. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени.

После четырех туров «сине-гранатовые» с четырьмя очками занимают третье место в таблице квартета С, а немецкий чемпион уверенно лидирует с 12 баллами.

Футбол,Энтони Тейлор,УЕФА,
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