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1 час назад

Классен: «Я счастлив в «Спартаке», хочу остаться в команде»

Евро-футбол.Ру

Защитник «Спартака» Леон Классен высказался о своём игровом времени в московской команде.

Классен: «Я счастлив в «Спартаке», хочу остаться в команде»
Фото: Евро-футбол.РуЕвро-футбол.Ру

Напомним, 22-летний россиянин перешёл в «Спартак» в январе нынешнего года из австрийского «Тироля». В общей сложности за «красно-белых» футболист провёл 10 матчей, не отметившись в них результативными действиями.

Классен сообщил, что счастлив находиться в свой нынешней команде и не намерен её зимой покидать.

«Я счастлив в «Спартаке». То, что у меня не так много игрового времени, – это нормально, у нас конкуренция, каждый спортсмен хочет играть, это футбол. У меня действующий контракт со «Спартаком». Я хочу остаться в команде», — приводит слова Классена Metaratings.

Действующий контракт защитника с московским клубом рассчитан до лета 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает Классена в 600 тысяч евро.

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