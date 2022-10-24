Классен: «Я счастлив в «Спартаке», хочу остаться в команде»

«Я счастлив в «Спартаке». То, что у меня не так много игрового времени, – это нормально, у нас конкуренция, каждый спортсмен хочет играть, это футбол. У меня действующий контракт со «Спартаком». Я хочу остаться в команде», — приводит слова Классена Metaratings.