В ЦСКА сообщили сроки восстановления Набабкина после травмы

Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо рассказал о длительности восстановления защитника команды Кирилла Набабкина после травмы, полученной в матче 13-го тура Российской Премьер-Лиги с «Оренбургом» (2:2).

«У Кирилла Набабкина мышечное повреждение, по итогам дополнительного обследования сформирован примерный срок восстановления — две недели», — сказал Брейдо в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым .

36-летний Набабкин в 16 матчах чемпионата России и Фонбет Кубка России нынешнего сезона забил один гол. Его соглашение с московской командой истекает в конце текущей кампании. Напомним, защитник выступает за ЦСКА с 2009 года.