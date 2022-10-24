Российский голкипер рассказал об условиях для игры в Боснии и Герцеговине

«Многие команды нашей лиги тренируются на тех же полях, где и играют. Из за этого на некоторых матчах довольно тяжелые условия. Стадионы тоже не роскошь. Боюсь, многие российские игроки первой второй лиги, привыкшие к комфорту, сбегут отсюда в ужасе. Зато на каждый наш домашний матч приходит от 500 болельщиков и больше. При том, что в городе Янья живет меньше 10 тыс. жителей», — передает слова Гучмазова «Матч ТВ».