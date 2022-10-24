ГУБЕНИЕВ – о Дзюбе: Пациент скорее жив, чем мертв - пускай у Артема будет здоровая футбольная эрекция

«Пациент скорее жив, чем мертв - я бы не ставил крест на Дзюбе в Турции, - считает комментатор Дмитрий Губерниев . - Но в любом случае Артем что-то поник. Мы хотим видеть Дзюбу возбужденного! Каким мы его видели. И мы радовались этому приятному возбуждению. Пускай у Артема будет здоровая футбольная эрекция», - цитирует Губерниева «СЭ».

После перехода в турецкий клуб «Адана Демирспор» Артем Дзюба стартовал интересно, забив гол в первом же матче против «Фенербахче». Но дальше у форварда началась полоса проблем, он трижды появлялся в стартовом составе, дважды выходил на замену и 4 раза оставался на скамейке запасных. Больше ничем не отличился. А вчера впервые не попал в заявку клуба на матч 11-го тура чемпионата Турции. При этом «Адана» - один из лидеров турецкой суперлиги, команда занимает второе место в турнирной таблице, уступая «Фенербахче» всего одно очко.