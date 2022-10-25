Радимов поддержал интеграцию клубов из Крыма в систему российского футбола

«Конечно, они должны участвовать в соревнованиях под эгидой Российской Федерации. Потому что не только профессиональные клубы, но и количество мальчишек, которые там живут, нуждаются в занятиях спортом. И если это наши территории и мы считаем это Российской Федерацией, то, конечно, надо включать. И они должны участвовать как в детско юношеских соревнованиях, так и во взрослых.



Что касается интеграции команд из Крыма и других республик, здесь двух мнений быть не может. Правильным решением будет принять их в российскую систему соревнований. Другое дело, что со стороны ФИФА, УЕФА… Такая ситуация сейчас в мире, что многие страны будут против нас. Это очевидно. Но и не принимать эти команды, мне кажется, неправильно», — цитирует Радимова «Матч ТВ».