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33 минуты назад

Гендиректор «Шахтёра»: Украина должна быть на ЧМ. Иран нужно исключить, ему там не место!

Чемпионат.com

Генеральный директор «Шахтёра» Сергей Палкин призвал отстранить сборную Ирана от чемпионата мира — 2022 и поставить на её место национальную команду Украины. По мнению Палкина, страна, продающая оружие, не должна участвовать в международном турнире.

Гендир «Шахтёра» Палкин призвал отстранить сборную Ирана от чемпионата мира
Фото: СоцестиСоцести

«Украина должна быть на чемпионате мира. Ирану там не место! В то время как иранское руководство будет развлекаться, наблюдая за игрой своей сборной на чемпионате мира, украинцев будут обстреливать иранские дроны и иранские ракеты.

Футбольный клуб «Шахтёр» призывает ФИФА и всё международное сообщество добиться немедленного запрета выступления на чемпионате мира сборной Ирана. Вакантное место должна занять сборная Украины, которая доказала, что достойна участия в мундиале. Имея неравные условия с другими сборными во время стыковых матчей, она играла сердцем.

Такое решение исторически и спортивно оправдано. Призываю всех приобщиться к давлению на футбольную бюрократию. Достаточно повторять ошибки чемпионата мира — 2018 в России, скрываясь за пустым тезисом об аполитичности спорта», — написал Палкин в своих соцсетях.

Футбол,Сергей Палкин,
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