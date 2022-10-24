Гендир «Шахтёра» Палкин призвал отстранить сборную Ирана от чемпионата мира

«Украина должна быть на чемпионате мира. Ирану там не место! В то время как иранское руководство будет развлекаться, наблюдая за игрой своей сборной на чемпионате мира, украинцев будут обстреливать иранские дроны и иранские ракеты.



Футбольный клуб «Шахтёр» призывает ФИФА и всё международное сообщество добиться немедленного запрета выступления на чемпионате мира сборной Ирана. Вакантное место должна занять сборная Украины, которая доказала, что достойна участия в мундиале. Имея неравные условия с другими сборными во время стыковых матчей, она играла сердцем.



Такое решение исторически и спортивно оправдано. Призываю всех приобщиться к давлению на футбольную бюрократию. Достаточно повторять ошибки чемпионата мира — 2018 в России, скрываясь за пустым тезисом об аполитичности спорта», — написал Палкин в своих соцсетях.