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1 час назад

Губерниев: «Мы хотим видеть возбуждённого Дзюбу!»

Евро-футбол.Ру

Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев поделился мнением об игре нападающего турецкого клуба «Адана Демирспор» Артёма Дзюбы в нынешнем сезоне.

Губерниев: «Мы хотим видеть возбуждённого Дзюбу!»
Фото: Евро-футбол.РуЕвро-футбол.Ру

Напомним, что в текущем розыгрыше чемпионата Турции 34-летний россиянин провёл четыре матча, забив в них один гол. В игре 11-го тура против «Коньяспора» (1:1) Дзюбы и вовсе не оказалось в заявке команды.

Губерниев считает, что Дзюба ещё способен реанимировать карьеру в новом для себя клубе.

«Пациент скорее жив, чем мёртв. Но в любом случае Артём что-то поник. Мы хотим видеть Дзюбу возбуждённого! Каким мы его видели. И мы радовались этому приятному возбуждению. Пускай у Артёма будет здоровая футбольная эрекция», — цитирует Губерниева «Спорт-Экспресс».

Действующий контракт нападающего с турецким клубом рассчитан до лета следующего года. Портал Transfermarkt оценивает экс-капитана сборной России в 6 миллионов евро.

Футбол,Дмитрий Губерниев,СБОРНАЯ РОССИИ,
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