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1 час назад

Новые регионы интегрируют в чемпионат России по футболу

Никита Бородкин

Правительство России достигло договоренности с Российским футбольным союзом (РФС) об интеграции новых территорий в российские чемпионаты. Об этом заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным, пишет ТАСС.

Команды новых российских территорий интегрируют в национальный футбол
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«С Российским футбольным союзом договорились, что интегрируем новые территории в наши регулярные чемпионаты по футболу», — заявил он.

Напомним, что ранее президент РФС Александр Дюков заявлял, что включение клубов из Крыма в российские лиги произойдет в сезоне 2023/24 годов. Президент национальной лиги Наиль Измайлов также отмечал, что организация ведет работу над тем, чтобы крымские клубы с сезона-2023/24 начали выступать в российских соревнованиях.

Отметим, что решением Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) крымские клубы после воссоединения Крыма с Россией выступают в чемпионате региона. В июле 2015 года при поддержке УЕФА был создан Крымский футбольный союз — с того момента для клубов полуострова были организованы отдельные соревнования под эгидой этой организации.

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