Команды новых российских территорий интегрируют в национальный футбол

«С Российским футбольным союзом договорились, что интегрируем новые территории в наши регулярные чемпионаты по футболу», — заявил он.

Напомним, что ранее президент РФС Александр Дюков заявлял, что включение клубов из Крыма в российские лиги произойдет в сезоне 2023/24 годов. Президент национальной лиги Наиль Измайлов также отмечал, что организация ведет работу над тем, чтобы крымские клубы с сезона-2023/24 начали выступать в российских соревнованиях.

Отметим, что решением Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) крымские клубы после воссоединения Крыма с Россией выступают в чемпионате региона. В июле 2015 года при поддержке УЕФА был создан Крымский футбольный союз — с того момента для клубов полуострова были организованы отдельные соревнования под эгидой этой организации.