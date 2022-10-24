Новиков назвал главную проблему ЦСКА

«Команда начала терять очки, это проблема. Проблема, что ЦСКА начал пропускать — два от «Спартака», теперь два от «Оренбурга», команде явно нужно наладить игру в защите. ЦСКА потерял необязательные очки, и это не в первый раз, с «Торпедо» вообще был какой-то кошмар», — цитирует Новикова «РБ Спорт».