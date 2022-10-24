Стало известно, сколько зарабатывают Лионель Месси и Неймар в «ПСЖ».

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Бразилец, перешедший в парижский клуб из «Барселоны» в 2017 году, подписал контракт с зарплатой 36 миллионов евро после вычета налогов.

В 2021-м Неймар продлил соглашение на 6 лет, согласившись на небольшое снижение зарплаты, сообщает Mundo Deportivo со ссылкой на Le Parisien.

Зарплата Месси составляет 41 миллион евро в год до уплаты налогов. Контракт был подписан в прошлом году и будет действовать до завершения этого сезона.

Сообщается, что часть этой суммы аргентинец получает в криптовалюте, также в его контракте предусмотрен бонус за лояльность.

Напомним, ранее стало известно, что зарплата Килиана Мбаппе составляет 72 миллиона евро в год. С учетом бонусов француз может заработать 636 миллионов евро за 3 года.