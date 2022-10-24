Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Биатлон
+15° в 
USD 61.16EUR 60.16
Войти в почту
14 минут назад

Зарплата Месси в «ПСЖ» – 41 млн евро в год. Часть суммы он получает в криптовалюте

Sports.ru

Стало известно, сколько зарабатывают Лионель Месси и Неймар в «ПСЖ».

Сколько зарабатывают Лионель Месси и Неймар в «ПСЖ»
Фото: Sports.ruSports.ru

Бразилец, перешедший в парижский клуб из «Барселоны» в 2017 году, подписал контракт с зарплатой 36 миллионов евро после вычета налогов.

В 2021-м Неймар продлил соглашение на 6 лет, согласившись на небольшое снижение зарплаты, сообщает Mundo Deportivo со ссылкой на Le Parisien.

Зарплата Месси составляет 41 миллион евро в год до уплаты налогов. Контракт был подписан в прошлом году и будет действовать до завершения этого сезона.

Сообщается, что часть этой суммы аргентинец получает в криптовалюте, также в его контракте предусмотрен бонус за лояльность.

Напомним, ранее стало известно, что зарплата Килиана Мбаппе составляет 72 миллиона евро в год. С учетом бонусов француз может заработать 636 миллионов евро за 3 года.

В отличие от Мбаппе и Неймара, Месси не является налоговым резидентом Франции. Благодаря этому он отдает в качестве налогов 30% своего дохода, а не 49%, как его партнеры.

Футбол,Лионель Месси,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители