Болельщики упрекнули "Фиорентину" за незамеченный талант Кокорина

Болельщики итальянской «Фиорентины», которой принадлежат права на российского нападающего Александра Кокорина, выразили сомнение, что тренерский штаб действовал правильно, не давая игроку шансов проявить себя на поле. К такому мнению тиффози пришли, глядя на успехи россиянина в составе кипрского «Ариса», куда он перешел на правах аренды.

«Кокорин играет решающую роль в чемпионате Кипра. Нападающий, взятый в аренду из «Фиорентины», удачно играет в «Арисе», в последнем матче он отдал Лео Бенгтссону ключевую голевую передачу и помог своей команде выиграть со счетом 2:1. Кокорин уже сделал два ассиста и забил три мяча в семи играх лиги», — говорится в краткой заметке на портале болельщиков «фиалок» Fiorentina.it.

Мнения в комментариях разделились, при этом нашлись и те поклонники флорентийской команды, которые считают, что Кокорин должен был иметь возможности показать, на что он способен. По их мнению, клуб совершил ошибку в отношении россиянина.

«Если бы ему позволили играть, возможно, он был бы лучше других», — считает болельщик с ником Conte de Pippus.

«Не знаю, что сказать. Возможно, это вина «Фиорентины», — допускает Gaesillsia.

«Факты говорят в пользу Коко», — констатирует Purple Dwarf.