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1 час назад

Изидор ответил, заслужил ли Бензема «Золотой мяч»

Евро-футбол.Руиещё 1

Французский форвард Вильсон Изидор, выступающий в российском чемпионате за московский «Локомотив», прокомментировал победу соотечественника Карима Бензема в номинации на «Золотой мяч».

Изидор ответил, заслужил ли Бензема «Золотой мяч»
Фото: Евро-футбол.РуЕвро-футбол.Ру

«Бензема очень много работал. Это уже не первый год, когда Карим так трудится. Он это заслужил», - приводит слова Вильсона «Спорт-экспресс».

Напомним, что Бензема стал первым французским футболистом после Зинедина Зидана, получившим «Золотой мяч». В минувшем сезоне 34-летний нападающий стал чемпионом Испании и триумфатором Лиги чемпионом. В обоих турнирах Карим выиграл бомбардирскую гонку.

Футбол,Карим Бензема,Зинедин Зидан,
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