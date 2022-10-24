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3 часа назад

Стали известны условия возвращения Роналду в состав «Манчестер Юнайтед»

Lenta.ru

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг назвал условия возвращения португальского форварда Криштиану Роналду в основной состав команды. Подробности стали известны The Atlhletic.

Стали известны условия возвращения Роналду в состав «Манчестер Юнайтед»
Фото: David Klein / ReutersDavid Klein / Reuters

Нападающий сможет вернуться к тренировкам с основой, если согласится не играть в стартовом составе и остаться в запасе. Отмечается, что также Роналду должен будет принести извинения за свое поведение. Если он откажется выполнять требования, то тренер позволит ему искать новый клуб.

21 октября МЮ отстранил Роналду от игр и тренировок с основным составом клуба. Это решение было принято тен Хагом из-за того, что португалец отказался выходить на замену в матче с «Тоттенхэмом» в Английской премьер-лиге 19 октября и покинул стадион до окончания встречи. Кроме того, Роналду был оштрафован на 887 тысяч евро.

Роналду в нынешнем сезоне провел 12 матчей в составе МЮ во всех турнирах. На его счету два гола и одна результативная передача.

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