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1 час назад

"ПСЖ" предложил Месси новый контракт

Газета.Ruиещё 2

"Пари Сен-Жермен" предложил аргентинскому нападающему Лионелю Месси новый контракт, Об этом сообщает журналист Адриан Гренье в Twitter со ссылкой на Le Parisien.

"ПСЖ" предложил Месси новый контракт
Фото: ReutersReuters

По информации источника источника, французский клуб предложил форварду соглашение до 2024 года с возможным продлением еще на один сезон. Сейчас обсуждаются финансовые условия сделки. Месси проводит второй сезон во французском "Пари Сен-Жермен". "Барселону" он покинул в 2021 году.

В текущем сезоне Месси принял участие во всех 11 матчах команды в чемпионате Франции, забил шесть мячей и отдал девять голевых передач. По информации портала Transfermarkt, рыночная стоимость Месси оценивается в €50 млн. Аргентинец является воспитанником "Барселоны". Он дебютировал за основную команду в 2004 году. Вместе с каталонским клубом он выиграл 35 титулов. Форвард шесть раз становился обладателем "Золотого мяча".

Ранее сообщалось, что нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе является самым высокооплачиваемым спортсменом в истории благодаря продленному контракту с "ПСЖ".

Футбол,Лионель Месси,
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