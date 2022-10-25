"ПСЖ" предложил Месси новый контракт

"Пари Сен-Жермен" предложил аргентинскому нападающему Лионелю Месси новый контракт, Об этом сообщает журналист Адриан Гренье в Twitter со ссылкой на Le Parisien.

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По информации источника источника, французский клуб предложил форварду соглашение до 2024 года с возможным продлением еще на один сезон. Сейчас обсуждаются финансовые условия сделки. Месси проводит второй сезон во французском "Пари Сен-Жермен". "Барселону" он покинул в 2021 году.

В текущем сезоне Месси принял участие во всех 11 матчах команды в чемпионате Франции, забил шесть мячей и отдал девять голевых передач. По информации портала Transfermarkt, рыночная стоимость Месси оценивается в €50 млн. Аргентинец является воспитанником "Барселоны". Он дебютировал за основную команду в 2004 году. Вместе с каталонским клубом он выиграл 35 титулов. Форвард шесть раз становился обладателем "Золотого мяча".