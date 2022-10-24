Футболисты «Зенита» разгромили «Сочи»

Футболисты петербургского ФК «Зенит» одержали победу над «Сочи» в домашнем матче 14-го тура РПЛ. Об этом пишет РИА «Новости».

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Отмечается, что в матче отличились нападающие Иван Сергеев (2-я и 25-я минуты) и Малком (11, 74).

По одному мячу на свой счет записали центральный полузащитник Вендел (32), полузащитники Вильмар Барриос (53) и Густаво Мантуан (76).

По данным агентства, сочинская команда была вынуждена играть в меньшинстве, после удаления Артема Мещанинова.