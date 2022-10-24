Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Биатлон
+19° в 
USD 61.16EUR 60.16
Войти в почту
2 часа назад

Футболисты «Зенита» разгромили «Сочи» со счетом 7:0

Илья Родин

Футболисты петербургского ФК «Зенит» одержали победу над «Сочи» в домашнем матче 14-го тура РПЛ. Об этом пишет РИА «Новости».

Футболисты «Зенита» разгромили «Сочи»
Фото: ТАССТАСС

Отмечается, что в матче отличились нападающие Иван Сергеев (2-я и 25-я минуты) и Малком (11, 74).

По одному мячу на свой счет записали центральный полузащитник Вендел (32), полузащитники Вильмар Барриос (53) и Густаво Мантуан (76).

По данным агентства, сочинская команда была вынуждена играть в меньшинстве, после удаления Артема Мещанинова.

Напомним, что в 9-м туре «Зенит» одержал впечатляющую, крупнейшую за всю историю клуба, победу над ФК «Оренбург». Игроки петербургской команды забили восемь безответных голов в ворота соперника.

Футбол,Вильмар Барриос,Артем Мещанинов,Иван Сергеев,Зенит,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители