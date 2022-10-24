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1 час назад

Мостовой отказался отвечать на вопрос о разрешении конфликта с Семаком

Полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой отказался отвечать на вопрос корреспондента «Спорт День За Днем» Алексея МИХАЙЛОВА после матча 14 тура РПЛ против «Сочи» о возможном конфликте с главным тренером сине-бело-голубых Сергеем Семаком.

Мостовой отказался отвечать на вопрос о разрешении конфликта с Семаком
Фото: Вячеслав Евдокимов / «Зенит»Вячеслав Евдокимов / «Зенит»

В матче 4 тура группового этапа Кубка России против самарских «Крыльев Советов» Семак произвел обратную замену Мостового, выпустив его на 60-й минуте и заменив на 83-й. После этого полузащитник эмоционально высказался в адрес тренера и ушел в раздевалку.

На матч с «Сочи» Мостовой попал в заявку и вышел на замену на 64-й минуте. Андрей отыграл до финального свистка. «Зенит» одержал крупную победу со счетом 7:0.

Футбол,Андрей Мостовой,Сергей Семак,Алексей Михайлов,Зенит,
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