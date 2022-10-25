Кавазашвили: у Дзюбы конфликт с футболом

Артем не может признать, что он уже никогда не будет так хорош, как раньше. Судя по всему, Дзюба не особо много выкладывается на тренировках, поэтому его не выпускают. Сейчас у Артема конфликт с футболом. Они разлюбили друг друга», — приводит слова Кавазашвили Sport24.