ПСЖ предложит Месси новый контракт

«Пари Сен-Жермен» предложит аргентинскому форварду Лионелю Месси новый контракт. Об этом сообщает Le Parisien.

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По информации источника, команда готовит соглашение до 2024 года с возможностью продления на год. На данный момент ПСЖ работает над финансовым аспектом потенциальной сделки. Отмечается, что Месси не против продления контракта.

Ранее Месси назвал условие возвращения в «Барселону». Футболист вернется в каталонскую команду при гарантии места в стартовом составе. Также для возвращения нападающего потребуется, чтобы клуб покинули некоторые игроки и менеджеры.