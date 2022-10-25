Легенда "Барселоны" Иньеста рассказал о своей депрессии

"Когда я боролся с депрессией, самой приятной частью дня был прием таблетки и сон. Ты теряешь радость от жизни, от всего. Я обнимал свою жену, но это было похоже на объятие с подушкой. Ты можешь купить все машины в мире и все, что захочешь, но тебе по-прежнему будет трудно при столкновении с жизненными проблемами", — сказал Иньеста.