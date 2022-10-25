Аршавин дал совет нападающему "Оренбурга" Сычевому

Бывший футболист сборной России, "Зенита", лондонского "Арсенала" и "Кайрата" Андрей Аршавин выразил мнение, что нападающему "Оренбурга" Владимиру Сычевому следует сменить команду. Слова Аршавина передает "Матч ТВ".
"Сочи" выходит без нападающего и без защиты. Лука Джорджевич слабо выглядит. И на самом деле, это тот клуб, куда бы я пошел на месте Сычевого. Почему нет? "Сочи" нужен защитник и нападающий. Они хотели приобрести их летом, но не получилось", — сказал Аршавин.
В нынешнем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) Сычевой принял участие в 12 матчах, в которых ему удалось забить 11 мячей и сделать одну результативную передачу.
Ранее спортивный комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев заявил, что Владимиру Сычевому следует перейти в команду выше классом.