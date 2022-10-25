Аршавин дал совет нападающему "Оренбурга" Сычевому

"Сочи" выходит без нападающего и без защиты. Лука Джорджевич слабо выглядит. И на самом деле, это тот клуб, куда бы я пошел на месте Сычевого. Почему нет? "Сочи" нужен защитник и нападающий. Они хотели приобрести их летом, но не получилось", — сказал Аршавин.