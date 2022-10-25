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1 час назад

Аршавин посоветовал нападающему "Оренбурга" Сычевому перейти в другой клуб РПЛ

Газета.Ru

Бывший футболист сборной России, "Зенита", лондонского "Арсенала" и "Кайрата" Андрей Аршавин выразил мнение, что нападающему "Оренбурга" Владимиру Сычевому следует сменить команду. Слова Аршавина передает "Матч ТВ".

Аршавин дал совет нападающему "Оренбурга" Сычевому
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Сочи" выходит без нападающего и без защиты. Лука Джорджевич слабо выглядит. И на самом деле, это тот клуб, куда бы я пошел на месте Сычевого. Почему нет? "Сочи" нужен защитник и нападающий. Они хотели приобрести их летом, но не получилось", — сказал Аршавин.

В нынешнем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) Сычевой принял участие в 12 матчах, в которых ему удалось забить 11 мячей и сделать одну результативную передачу.

Ранее спортивный комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев заявил, что Владимиру Сычевому следует перейти в команду выше классом.

Футбол,Дмитрий Губерниев,Лука Джорджевич,Андрей Аршавин,СБОРНАЯ РОССИИ,Зенит,
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