Зидан анонсировал свое возвращение к тренерской работе

Наставник Зинедин Зидан заявил, что уже в скором времени вновь будет тренировать.

50-летний специалист остаётся без работы с лета 2021 года – тогда он покинул мадридский «Реал», завершив свой второй заход в клуб. В июне слухи активно связывали Зидана с работой в «Пари Сен-Жермен», однако руководство парижан предпочло кандидатуру Кристофа Галтье.