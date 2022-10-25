Украина потребовала исключить Россию из FIFA и UEFA

Таким образом украинская сторона отреагировала на планы интеграции клубов из ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в российские чемпионаты. УАФ сочло это грубым нарушением уставов UEFA и FIFA.

Напомним, что 24 октября вице-премьер Дмитрий Чернышенко рассказал президенту России Владимиру Путину о договоренности с РФС о включении новых российских территорий в регулярные чемпионаты России по футболу.