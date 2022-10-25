Украина потребовала исключить Россию из FIFA и UEFA

Украинская ассоциация футбола (УАФ) потребовала исключить Российский футбольный союз (РФС) из Союза европейских футбольных ассоциаций (UEFA) и Международной федерации футбола (FIFA). Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на заявление УАФ.
Таким образом украинская сторона отреагировала на планы интеграции клубов из ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в российские чемпионаты. УАФ сочло это грубым нарушением уставов UEFA и FIFA.
Напомним, что 24 октября вице-премьер Дмитрий Чернышенко рассказал президенту России Владимиру Путину о договоренности с РФС о включении новых российских территорий в регулярные чемпионаты России по футболу.
Весной 2022 года, после начала спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины, FIFA и UEFA отстранили российские сборные и клубы от международных соревнований на неопределенный срок. Россия пыталась оспорить это решение, однако Спортивный арбитражный суд (CAS) признал его законным.