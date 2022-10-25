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49 минут назад

Четыре клуба АПЛ нацелились на полузащитника «Ювентуса»

Евро-футбол.Ру

Американский полузащитник Уэстон Маккенни, правами на которого владеет туринский «Ювентус», пользуется серьезным спросом на трансферном рынке. Об этом рапортует CBS Sports.

Четыре клуба АПЛ нацелились на полузащитника «Ювентуса»
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Согласно сведениям источника, заинтересованность в услугах 24-летнего футболиста проявляют сразу несколько клубов. Речь идет о лондонском «Арсенале», «Ньюкасле», «Эвертоне» и «Лидсе».

В свою очередь «старая синьора» готова расстаться с игроком, поскольку тренерский штаб больше не заинтересован в его услугах.

В нынешнем сезоне Маккенни провел десять матчей в Серии А, в которых отметился одним забитым мячом и одной голевой передачей. Его контракт с «бьянконери» рассчитан до лета 2025 года.

Футбол,
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