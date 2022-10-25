Четыре клуба АПЛ нацелились на полузащитника «Ювентуса»

Американский полузащитник Уэстон Маккенни, правами на которого владеет туринский «Ювентус», пользуется серьезным спросом на трансферном рынке. Об этом рапортует CBS Sports.

Согласно сведениям источника, заинтересованность в услугах 24-летнего футболиста проявляют сразу несколько клубов. Речь идет о лондонском «Арсенале», «Ньюкасле», «Эвертоне» и «Лидсе».

В свою очередь «старая синьора» готова расстаться с игроком, поскольку тренерский штаб больше не заинтересован в его услугах.