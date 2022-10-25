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52 минуты назад

«Ювентус» продлит контракт с Бонуччи

Евро-футбол.Ру

Туринский «Ювентус» и центральный защитник Леонардо Бонуччи обсуждают новый трудовой договор, рапортует в социальных сетях инсайдер Экрем Конур.

«Ювентус» продлит контракт с Бонуччи
Фото: Евро-футбол.РуЕвро-футбол.Ру

По сведениям журналиста, руководство «старой синьоры» собирается предложить 35-летнему футболисту контракт, который будет рассчитан до середины 2025 года. Срок действующего соглашения между сторонами истекает по окончании сезона-2023/2024.

В нынешнем сезоне опытный защитник сыграл за «бьянконери» семь матчей в Серии А, в которых отметился одним забитым мячом.

После 11 туров Серии А «Ювентус» с 19 баллами занимает восьмое место в турнирной таблице.

Футбол,Леонардо Бонуччи,
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