Сантос оценил шансы «Зенита» пройти сезон без поражений

«Такие мысли возникают только у команды-чемпиона. Мы — как раз такая команда, и мы намерены продолжать играть так же. Чтобы стать чемпионами, мы должны выиграть все матчи», — приводит слова левого защитника «сине-бело-голубых» издание «Спорт-Экспресс».