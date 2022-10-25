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55 минут назад

Дуглас Сантос оценил шансы «Зенита» пройти сезон без поражений

Евро-футбол.Ру

Один из лидеров петербургского «Зенита» Дуглас Сантос поделился мнением о перспективах пройти дистанцию Российской премьер-лиги без поражений.

Сантос оценил шансы «Зенита» пройти сезон без поражений
Фото: Евро-футбол.РуЕвро-футбол.Ру

«Такие мысли возникают только у команды-чемпиона. Мы — как раз такая команда, и мы намерены продолжать играть так же. Чтобы стать чемпионами, мы должны выиграть все матчи», — приводит слова левого защитника «сине-бело-голубых» издание «Спорт-Экспресс».

Напомним, что вчерашний разгром «Сочи» со счётом 7:0 позволил увеличить беспроигрышную серию петербуржцев до 14 матчей. «Зенит» лидирует в таблице чемпионата, опережая идущий вторым «Спартак» на семь баллов. На счету подопечных Сергея Семака 36 очков при 43 забитых мячах.

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