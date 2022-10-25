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39 минут назад

Что будет, если Россию исключат из ФИФА

Мария Иванова

Зампред правительства РФ Дмитрий Чернышенко доложил президенту Владимиру Путину, что футбольные клубы из Крыма, Донецка и Луганска будут играть в отечественных чемпионатах. «Комсомольская правда» разобралась, чем это грозит российскому футболу на международной арене.

Что будет, если Россию исключат из ФИФА
Фото: ТАССТАСС

Как считает президент Российского футбольного союза Александр Дюков, вероятность того, что ФИФА исключит РФ из всех регламентов, действительно существует. Если это случится, то, прежде всего, под удар попадет международная система контрактов: это означает, что все легионеры смогут беспрепятственно, без каких-либо разбирательств покинуть отечественные клубы и перейти в новые команды. Сборная России также перестанет признаваться ФИФА.

Что касается УЕФА, то организация почти наверняка введет новые санкции против РФ. Страны, не признающие результаты референдума, скорее всего потребуют принятия очередного ряда санкционных мер. Это означает продление временного выхода из Лиги чемпионов и прочих европейских соревнований, а также возможное отстранение сборной России от чемпионата мира, который пройдет в 2026 году.

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