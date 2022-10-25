Что будет, если Россию исключат из ФИФА

Зампред правительства РФ Дмитрий Чернышенко доложил президенту Владимиру Путину, что футбольные клубы из Крыма, Донецка и Луганска будут играть в отечественных чемпионатах. «Комсомольская правда» разобралась, чем это грозит российскому футболу на международной арене.

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Как считает президент Российского футбольного союза Александр Дюков, вероятность того, что ФИФА исключит РФ из всех регламентов, действительно существует. Если это случится, то, прежде всего, под удар попадет международная система контрактов: это означает, что все легионеры смогут беспрепятственно, без каких-либо разбирательств покинуть отечественные клубы и перейти в новые команды. Сборная России также перестанет признаваться ФИФА.