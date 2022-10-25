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1 час назад

Изидор: «Локомотив» вернётся на топ-уровень»

Евро-футбол.Ру

Легионер московского «Локомотива» Вильсон Изидор в беседе с корреспондентом «Спорт-экспресса» высказался о затянувшемся спаде «железнодорожников». В последнем матче столичный коллектив потерпел поражение от «Динамо» со счетом 1:3.

Изидор: «Локомотив» вернётся на топ-уровень»
Фото: Евро-футбол.РуЕвро-футбол.Ру

«Как оцениваю этот период? Сложно сказать. Это происходит с лета. Думаю, как и все команды, мы вернемся на топ-уровень и все будет хорошо», - передает слова нападающего «Спорт-экспресс».

В текущем розыгрыше Российской премьер-лиги Изидор забил гол и сделал результативный пас в 11 матчах.

По итогам 14 туров «железнодорожники» набрали 12 баллов и занимают место в зоне стыковых матчей.

Футбол,Динамо,
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