«Ливерпуль» нацелился на португальца, которого хотят «Реал» и «ПСЖ»

Защитник лиссабонской «Бенфики» Антониу Силва может переехать на Туманный Альбион. Интерес к 18-летнему талантливому игроку проявляет один из топ-клубов английского чемпионата, об этом рапортует Teamtalk.

Фото: Евро-футбол.Ру Евро-футбол.Ру

Согласно данным источника, подписать португальца желает «Ливерпуль». Мерсисайдский клуб планирует побороться за Антониу в зимнее трансферное окно. Кроме «красных» в трансфере Силвы заинтересованы «Реал», «ПСЖ» и гранды из Манчестера.