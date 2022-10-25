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1 час назад

«Ливерпуль» нацелился на португальца, которого хотят «Реал» и «ПСЖ»

Евро-футбол.Ру

Защитник лиссабонской «Бенфики» Антониу Силва может переехать на Туманный Альбион. Интерес к 18-летнему талантливому игроку проявляет один из топ-клубов английского чемпионата, об этом рапортует Teamtalk.

«Ливерпуль» нацелился на португальца, которого хотят «Реал» и «ПСЖ»
Фото: Евро-футбол.РуЕвро-футбол.Ру

Согласно данным источника, подписать португальца желает «Ливерпуль». Мерсисайдский клуб планирует побороться за Антониу в зимнее трансферное окно. Кроме «красных» в трансфере Силвы заинтересованы «Реал», «ПСЖ» и гранды из Манчестера.

Трудовой договор защитника с португальским грандом рассчитан до середины 2027 года. Его трансферный ценник – четыре миллиона евро.

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