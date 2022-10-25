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15 минут назад

Игрок медийной команды "Амкал" Прокопьев подписал контракт с болгарским клубом "Ботев"

Газета.Ruиещё 4

Полузащитник любительского медийной команды «Амкал» Михаил Прокопьев (Прокоп) сообщил о подписании профессионального контракта с болгарским клубом «Ботев».

Игрок медийной команды «Амкал» подписал контракт с болгарским клубом «Ботев»
Фото: СоцсетиСоцсети

«Первый профессиональный контракт в 20 лет. Не думал о возвращении последние два года, но так все сложилось: приглашение медиакоманд в Кубок России, я набрал форму именно к этому моменту, не зная, что мы будем там играть, ну а дальше уже история. Люблю всех», — написал футболист в своем Telegram-канале.

Прокопьев прошел академии петербургского «Зенита» и московского «Строгино». С лета 2021 года он стал игроком блогерской команды 2DROTS, а через полгода перешел в «Амкал».

Напомним, что в сезоне-2022/23 медийные команды «Амкал» и 2DROTS впервые были приглашены к участию в розыгрыше Кубка России. «Амкал» дошел до раунда 1/64, где уступил «Звезде» из Санкт-Петербурга в серии пенальти. 2DROTS покинули турнир на стадии 1/128, в которой проиграли ивановскому «Текстильщику» также в серии пенальти.

Футбол,Михаил Прокопьев,Зенит,
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