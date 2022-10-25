Игрок медийной команды «Амкал» подписал контракт с болгарским клубом «Ботев»

«Первый профессиональный контракт в 20 лет. Не думал о возвращении последние два года, но так все сложилось: приглашение медиакоманд в Кубок России, я набрал форму именно к этому моменту, не зная, что мы будем там играть, ну а дальше уже история. Люблю всех», — написал футболист в своем Telegram-канале.