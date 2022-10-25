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26 минут назад

«Барселона» назвала «Тоттенхэму» стоимость Ленгле

Евро-футбол.Ру

Каталонская «Барселона» может продать защитника Клемана Ленгле в лондонский «Тоттенхэм». В нынешнем сезоне французский латераль выступает за английский коллектив на правах аренды.

«Барселона» назвала «Тоттенхэму» стоимость Ленгле
Фото: Евро-футбол.РуЕвро-футбол.Ру

Согласно информации Football Espana, «сине-гранатовые» готовы отпустить Ленгле, если «шпоры» заплатят за его трансфер 10-15 миллионов евро.

Клеман присоединился к «Барселоне» в 2018 году. Его действующее трудовое соглашение с каталонцами рассчитано до середины 2026 года.

В нынешнем сезоне защитник провел семь матчей за «Тоттенхэм», в которых не отметился результативными действиями.

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