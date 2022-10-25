Мусиала выбрал между Месси и Роналду

«Я всегда любил наблюдать за «эль класико». Мне нравилось противостояние «Барселоны» Месси и «Реала» Роналду». За кого я болел? При всем моем уважении к Криштиану, я отдаю предпочтение Лионелю», - передает слова немецкого футболиста издание AS.