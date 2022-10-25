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16 минут назад

Мусиала выбрал между Месси и Роналду

Евро-футбол.Ру

Нападающий мюнхенской «Баварии» Джамал Мусиала высказался о соперничестве аргентинца Лионеля Месси и португальца Криштиану Роналду.

Мусиала выбрал между Месси и Роналду
Фото: Евро-футбол.РуЕвро-футбол.Ру

«Я всегда любил наблюдать за «эль класико». Мне нравилось противостояние «Барселоны» Месси и «Реала» Роналду». За кого я болел? При всем моем уважении к Криштиану, я отдаю предпочтение Лионелю», - передает слова немецкого футболиста издание AS.

Стоит отметить, что в настоящий момент Криштиану Роналду выступает в Английской премьер-лиге за «Манчестер Юнайтед», а Лионель Месси играет в чемпионате Франции за «ПСЖ».

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