«Ювентус» сбавил интерес к топ-полузащитнику «Челси»

Опорный полузащитник Н’Голо Канте, права на которого принадлежат лондонскому «Челси», вряд ли перейдет в туринский «Ювентус».

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По сведениям инсайдера Экрема Конура, руководство «старой синьоры» отодвинуло возможный трансфер игрока на второй план. Это связано с травмой хавбека, из-за которой он пропустит грядущий чемпионат мира – 2022 в Катаре.

Канте защищает цвета «пенсионеров» с июля 2016 года. Он связан трудовыми обязательствами с клубом до завершения текущего сезона.