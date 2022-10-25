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1 час назад

«Ювентус» сбавил интерес к топ-полузащитнику «Челси»

Евро-футбол.Ру

Опорный полузащитник Н’Голо Канте, права на которого принадлежат лондонскому «Челси», вряд ли перейдет в туринский «Ювентус».

«Ювентус» сбавил интерес к топ-полузащитнику «Челси»
Фото: Евро-футбол.РуЕвро-футбол.Ру

По сведениям инсайдера Экрема Конура, руководство «старой синьоры» отодвинуло возможный трансфер игрока на второй план. Это связано с травмой хавбека, из-за которой он пропустит грядущий чемпионат мира – 2022 в Катаре.

Канте защищает цвета «пенсионеров» с июля 2016 года. Он связан трудовыми обязательствами с клубом до завершения текущего сезона.

В текущем розыгрыше Премьер-лиги француз сыграл всего два поединка, в которых не отметился голевыми действиями.

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