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31 минуту назад

Спиридонов заявил, что у него негативное отношение к «Зениту» и «Сочи»

Евро-футбол.Ру

Волейболист Алексей Спиридонов поделился мнением о победе «Зенита» над «Сочи».

Волейболист Спиридонов рассказал об отношении к «Зениту» и «Сочи»
Фото: Евро-футбол.РуЕвро-футбол.Ру

«Все уже давно все поняли про эти команды. У меня к ним стопроцентный негатив. Очевидно, что «Сочи» с Гараниным — это не прошлогодний «Сочи» с Федотовым», — приводит слова Спиридонова «Спорт-Экспресс».

Санкт-петербургский клуб разгромил «Сочи» в рамках матча 14-го тура Российской премьер-лиги со счетом 7:0.

«Зенит» продолжает уверенно лидировать в турнирной таблице РПЛ, имея в своем активе 36 очков. Сочинский клуб располагается на восьмом месте, набрав 20 баллов.

В следующем туре «Зенит» в гостях сыграет с «Краснодаром», а «Сочи» примет «Урал».

Футбол,Алексей Спиридонов,Зенит,
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