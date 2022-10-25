Португальский нападающий "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду может вернуться в Серию А, перейдя в "Наполи". Роналду готов вернуться в Италию: основной претендент на Криштиану – "Наполи", который может отпустить Осимхена в "Челси".

Криштиану Роналду перешел в "Манчестер Юнайтед" летом 2021 года из итальянского "Ювентуса", до этого он выступал за "Реал Мадрид", все тот же "Манчестер Юнайтед" и "Спортинг". Его контракт с английским клубом действует до лета 2023 года. В позапрошлом туре Роналду отказался выходить на замену в концовке матча с "Тоттенхэмом", за что был оштрафован и исключен из заявки клуба на следующую игру с "Челси". "Наполи" идет на первом месте в чемпионате Италии, клуб тренирует Лучано Спалетти.