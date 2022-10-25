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1 час назад

Мама Овечкина рассказала, что не спит ночью ради игр сына

Спорт день за днем

Татьяна Овечкина, мама нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина, поделилась эмоциями от игр и достижений своего сына в НХЛ.

Мама Овечкина рассказала, что не спит ночью ради игр сына
Фото: Спорт день за днемСпорт день за днем

«Мы с радостью относимся к таким новостям. Пусть Саша играет, забивает, пусть бьет все рекорды. А мы ведь ночами никогда не спим, когда проходит очередной матч «Вашингтона». Вот и эту игру против "Нью Джерси" смотрели. И видели, как Саша обогнал Горди Хоу по победным шайбам», – приводит слова Овечкиной «Матч ТВ».

Мама Александра также отметила верность ее сына одному клубу в России – московскому «Динамо» – и в НХЛ – «Вашингтону».

В ночь на 25 октября «Вашингтон» переиграл «Нью-Джерси» в матче регулярного чемпионата НХЛ (6:3). Шайба Овечкина стала победной, за счет чего Александр вышел на чистое второе место по числу забитых победных голов (122). В этой гонке россиянин обогнал Горди Хоу (121), но он все еще догоняет Яромира Ягра (135).

После забитого гола в сегодняшнем матче Овечкин сократил отставание от Хоу сразу в двух рекордах: по голам за один клуб (783) и по заброшенным шайбам в гостевых матчах (397).

Футбол,Татьяна Овечкина,Динамо,
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