Мама Овечкина рассказала, что не спит ночью ради игр сына

Татьяна Овечкина, мама нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина, поделилась эмоциями от игр и достижений своего сына в НХЛ.

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«Мы с радостью относимся к таким новостям. Пусть Саша играет, забивает, пусть бьет все рекорды. А мы ведь ночами никогда не спим, когда проходит очередной матч «Вашингтона». Вот и эту игру против "Нью Джерси" смотрели. И видели, как Саша обогнал Горди Хоу по победным шайбам», – приводит слова Овечкиной «Матч ТВ».

Мама Александра также отметила верность ее сына одному клубу в России – московскому «Динамо» – и в НХЛ – «Вашингтону».

В ночь на 25 октября «Вашингтон» переиграл «Нью-Джерси» в матче регулярного чемпионата НХЛ (6:3). Шайба Овечкина стала победной, за счет чего Александр вышел на чистое второе место по числу забитых победных голов (122). В этой гонке россиянин обогнал Горди Хоу (121), но он все еще догоняет Яромира Ягра (135).