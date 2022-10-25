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1 час назад

«Химки» пригласили священника после 13 поражений подряд

Никита Бородкин

Футбольный клуб «Химки» после 13 поражений подряд позвал в команду священника, который благословил их на победу. Как сообщает «Матч ТВ», в следующей игре против московского «Спартака» команда снова уступила.

«Химки» пригласили священника после 13 поражений подряд
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Напомним, что «Химки» не побеждали в играх с начала августа. Приглашением священника в клубе хотели снять «проклятье» на фоне неудачных выступлений — он приехал на домашний стадион и освятил поле с раздевалками. В воскресенье, 23 октября, во время матча 14-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) подмосковная команда пропустила пять мячей от красно-белых, не забив ни одного в ответ.

Сейчас безвыигрышная серия клуба Спартака Гогниева в лиге достигла 10 матчей, а во всех турнирах — 14. На данный момент с 9 очками «Химки» находятся на 15-м месте в турнирной таблице РПЛ.

Футбол,Спартак,
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