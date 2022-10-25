«Химки» пригласили священника после 13 поражений подряд

Футбольный клуб «Химки» после 13 поражений подряд позвал в команду священника, который благословил их на победу. Как сообщает «Матч ТВ», в следующей игре против московского «Спартака» команда снова уступила.

Напомним, что «Химки» не побеждали в играх с начала августа. Приглашением священника в клубе хотели снять «проклятье» на фоне неудачных выступлений — он приехал на домашний стадион и освятил поле с раздевалками. В воскресенье, 23 октября, во время матча 14-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) подмосковная команда пропустила пять мячей от красно-белых, не забив ни одного в ответ.