Роналду включен в заявку «МЮ» на матч против «Шерифа»

— Мы обсудили все, о чем нам нужно было поговорить. Роналду выбыл на один матч, а теперь вернулся. Вам не нужно спрашивать об этом больше, потому что мы не собираемся отвечать. Все объяснено, и мы должны сосредоточиться на завтрашней игре, — сказал тренер.