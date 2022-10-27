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1 час назад

Роналду включен в заявку «Манчестер Юнайтед» на матч против «Шерифа»

Матч ТВиещё 2

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик Тен Хаг сообщил, что Криштиану Роналду вернулся в состав команды. Португалец включен в заявку на предстоящий матч Лиги Европы против «Шерифа».

Роналду включен в заявку «МЮ» на матч против «Шерифа»
Фото:  Матч ТВ Матч ТВ

В среду, 19 октября, Роналду покинул стадион «МЮ» до финального свистка в матче 12 го тура АПЛ с лондонским «Тоттенхэмом». Главный тренер команды Эрик Тен Хаг заявил, что Роналду отказался выходить на замену, а сам португалец сослался на эмоции. После этого форвард пропустил матч АПЛ против лондонского «Челси».

— Мы обсудили все, о чем нам нужно было поговорить. Роналду выбыл на один матч, а теперь вернулся. Вам не нужно спрашивать об этом больше, потому что мы не собираемся отвечать. Все объяснено, и мы должны сосредоточиться на завтрашней игре, — сказал тренер.

Домашний для «Манчестер Юнайтед» матч против «Шерифа» запланирован на 27 октября, начало — в 22:00 мск.

В текущем сезоне Роналду провел 12 игр во всех турнирах, забил два гола и записал на свой счет одну голевую передачу.

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