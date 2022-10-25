«Манчестер Юнайтед» нашёл замену Роналду

По сведениям El Nacional, наставник «красных дьяволов» видит в игроке каталонского клуба замену Криштиану Роналду , который может покинуть команду в ближайшее трансферное окно. Источник отмечает, что «Манчестер Юнайтед» уже начал переговоры с представителем Дембеле.

В нынешнем сезоне 25-летний француз принял участие в 15 матчах с учетом всех турниров, в которых забил четыре мяча и сделал семь результативных передач. Согласно данным портала transfermarkt, стоимость игрока составляет 50 миллионов евро.