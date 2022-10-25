Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Биатлон
+15° в 
USD 61.16EUR 60.16
Войти в почту
39 минут назад

«Манчестер Юнайтед» нашёл замену Роналду

Евро-футбол.Ру

«Манчестер Юнайтед» заинтересован в подписании нападающего «Барселоны» Усмана Дембеле.

«Манчестер Юнайтед» нашёл замену Роналду
Фото: Евро-футбол.РуЕвро-футбол.Ру

По сведениям El Nacional, наставник «красных дьяволов» видит в игроке каталонского клуба замену Криштиану Роналду, который может покинуть команду в ближайшее трансферное окно. Источник отмечает, что «Манчестер Юнайтед» уже начал переговоры с представителем Дембеле.

В нынешнем сезоне 25-летний француз принял участие в 15 матчах с учетом всех турниров, в которых забил четыре мяча и сделал семь результативных передач. Согласно данным портала transfermarkt, стоимость игрока составляет 50 миллионов евро.

Футбол,Усман Дембеле,Криштиану Роналду,Манчестер Юнайтед,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители