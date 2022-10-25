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1 час назад

Стала известна реакция игроков «Манчестер Юнайтед» на отстранение Роналду

Lenta.ru

Футболисты «Манчестер Юнайтед» положительно отреагировали на решение главного тренера Эрика тен Хага отстранить от игр и тренировок с основным составом форварда команды Криштиану Роналду. Об этом стало известно Manchester Evening News.

Стала известна реакция игроков «Манчестер Юнайтед» на отстранение Роналду
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Источники, близкие к раздевалке МЮ, отмечают, что поступок голландца вызвал у игроков уважение. Также сообщается, что футболисты хорошо понимают требования тен Хага и полностью довольны работой под его руководством.

21 октября МЮ отстранил Роналду от игр и тренировок с основным составом клуба. Это решение было принято тен Хагом из-за того, что португалец отказался выходить на замену в матче с «Тоттенхэмом» в Английской премьер-лиге 19 октября и покинул стадион до окончания встречи. Кроме того, Роналду был оштрафован на 887 тысяч евро.

Роналду в нынешнем сезоне провел 12 матчей в составе МЮ во всех турнирах. На его счету два гола и одна результативная передача.

Футбол,Криштиану Роналду,Манчестер Юнайтед,
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