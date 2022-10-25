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44 минуты назад

В «Лацио» заявили, что не интересуются защитником ЦСКА Дивеевым

Чемпионат.com

Спортивный директор «Лацио» Игли Таре опроверг слухи об интересе клуба к защитнику ЦСКА Игорю Дивееву.

В «Лацио» прокомментировали слухи об интересе к защитнику ЦСКА Дивееву
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

«Это неправда. «Лацио» не интересуется Дивеевым», — сказал Игли Таре в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.

Ранее журналист Иван Карпов сообщал, что в услугах Дивеева заинтересованы «Фиорентина», «Салернитана», «Лацио» и «Сампдория».

В текущем сезоне Российской Премьер-Лиги 23-летний защитник провёл 12 матчей во всех турнирах, забив один гол и отдав одну результативную передачу. Портал Transfermarkt оценивает Дивеева в € 6 млн, россиянин выступает за ЦСКА с февраля 2019 года. Армейцы занимают третье место в турнирной таблице РПЛ, набрав 26 очков после 14 проведённых встреч.

Футбол,Валентина Сивкович,Игорь Дивеев,Иван Карпов,
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