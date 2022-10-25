В «Лацио» прокомментировали слухи об интересе к защитнику ЦСКА Дивееву

«Это неправда. «Лацио» не интересуется Дивеевым», — сказал Игли Таре в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович .

В текущем сезоне Российской Премьер-Лиги 23-летний защитник провёл 12 матчей во всех турнирах, забив один гол и отдав одну результативную передачу. Портал Transfermarkt оценивает Дивеева в € 6 млн, россиянин выступает за ЦСКА с февраля 2019 года. Армейцы занимают третье место в турнирной таблице РПЛ, набрав 26 очков после 14 проведённых встреч.