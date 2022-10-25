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48 минут назад

​«Челси» выбрал между Леау и Роналду

Евро-футбол.Ру

«Челси», как и остальные клубы Европы, изучает возможности усиления состава на январь. Лондонцы хотят заполучить нападающего – на их радаре находятся Рафаэл Леау и Криштиану Роналду.

​«Челси» выбрал между Леау и Роналду
Фото: Евро-футбол.РуЕвро-футбол.Ру

По данным CBS Sports, между двумя португальцами «Челси» скорее выберет Леау. Такова позиция главного тренера команды Грэма Поттера. Тренер старается думать о долгосрочной перспективе.

Рафаэлу Леау 23 года. В настоящий момент нападающий выступает за «Милан», и чемпионы Италии хотят как можно скорее заключить с игроком новое трудовое соглашение.

Что до Криштиану Роналду, то в феврале ему исполнится 38 лет.

Футбол,Рафаэл Леау,Криштиану Роналду,
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