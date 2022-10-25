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1 час назад

Роналду отказался раскрывать данные о своих доходах в ходе по делу Аньелли

Чемпионат.com

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду, ранее выступавший за «Ювентус», при контакте с итальянской прокуратурой отказался раскрывать свою заработную плату в туринском клубе. Об этом сообщает Get Italian Football News.

Роналду отказался раскрывать данные о доходах в Италии
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

По информации источника, португалец не только не раскрыл сумму своих доходов во время общения с правоохранительными органами, но и в целом не захотел с ними сотрудничать.

37-летний португалец защищал цвета «зебр» с 2018 по 2021 год. Боссы «старой синьоры» приобрели Роналду у мадридского «Реала» за € 117 млн, а спустя три сезона продали в «Манчестер Юнайтед», за который игрок выступает сейчас, за € 17 млн. За всё время в «Ювентусе» Роналду в 134 матчах забил 101 гол и сделал 22 результативные передачи.

Футбол,Криштиану Роналду,Манчестер Юнайтед,Реал,
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