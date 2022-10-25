Роналду отказался раскрывать данные о доходах в Италии

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду, ранее выступавший за «Ювентус», при контакте с итальянской прокуратурой отказался раскрывать свою заработную плату в туринском клубе. Об этом сообщает Get Italian Football News.

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По информации источника, португалец не только не раскрыл сумму своих доходов во время общения с правоохранительными органами, но и в целом не захотел с ними сотрудничать.