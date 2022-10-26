Аршавин назвал факторы успеха "Зенита"

Бывший нападающий "Зенита" и сборной России поделился мнением, в чем секрет успехов петербургского клуба. Сине-бело-голубые четыре сезона подряд становятся лучшей командой Российской премьер-лиги (РПЛ).

Фото: andrey.arshavin10/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) (организация запрещена в России) andrey.arshavin10/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

"Прежде всего, хороший состав, финансирование, хороший тренер и нормальные отношения внутри клуба. Поэтому все это приносит стабильность и спокойствие, нет нервотрепок и футболисты спокойно добиваются результатов", - приводит слова Аршавина "Татар-информ".

В настоящий момент экс-футболист работает в качестве заместителя генерального директора по спортивному развитию "Зенита". После 13 туров подопечные Сергея Семака продолжают лидировать в чемпионской гонке РПЛ. Команда набрала 36 очков. У идущего вторым московского "Спартака" 29 баллов. Тройку лидеров замыкает ЦСКА, набравший 26 очков.