Аршавин назвал факторы успеха "Зенита"

Бывший нападающий "Зенита" и сборной России поделился мнением, в чем секрет успехов петербургского клуба. Сине-бело-голубые четыре сезона подряд становятся лучшей командой Российской премьер-лиги (РПЛ).
"Прежде всего, хороший состав, финансирование, хороший тренер и нормальные отношения внутри клуба. Поэтому все это приносит стабильность и спокойствие, нет нервотрепок и футболисты спокойно добиваются результатов", - приводит слова Аршавина "Татар-информ".
В настоящий момент экс-футболист работает в качестве заместителя генерального директора по спортивному развитию "Зенита". После 13 туров подопечные Сергея Семака продолжают лидировать в чемпионской гонке РПЛ. Команда набрала 36 очков. У идущего вторым московского "Спартака" 29 баллов. Тройку лидеров замыкает ЦСКА, набравший 26 очков.
В следующем туре зенитовцы сыграют на выезде с "Краснодаром". Игра состоится 30 октября. Начало встречи в 19.30 по московскому времени. Ранее Андрей Аршавин посоветовал нападающему "Оренбурга" Владимиру Сычевому перейти в другой клуб РПЛ.